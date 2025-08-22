x
Галь Хирш прокомментировал заявление Трампа о заложниках

время публикации: 22 августа 2025 г., 22:26 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 23:23
Координатор правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш
Oren Ben Hakoon/Flash90

Координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш прокомментировал заявление президента США, подчеркнув, что никакой новой информации о судьбе заложников нет.

Он обратился к семьям заложников, сказав, что "согласно информации, имеющейся у Израиля, в полученных близкими похищенных данных нет изменений: 20 из заложников живы, жизнь двоих в серьезной опасности, 28 считаются погибшими".

