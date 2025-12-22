x
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
22 декабря 2025
22 декабря 2025
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

По арабским камнеметателям открыли огонь: трое раненых

время публикации: 22 декабря 2025 г., 18:18
По арабским камнеметателям открыли огонь: трое раненых
Пресс-служба МАДА

Полиция расследует инцидент в районе шоссе 437, где арабы забрасывали жителей поселений камнями, и в ответ по ним открыли огонь из армейского оружия. В результате обстрела пострадали три человека, еще трое получили травмы от камней.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" оказала неотложную медицинскую помощь пострадавшим и эвакуировала в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Ар а-Цофим" пятерых пострадавших.

Двое палестинцев в возрасте 62 и 30 лет находятся в тяжелом состоянии, трое израильтян получили легкие травмы. Третий пострадавший палестинец эвакуирован машиной "Красного полумесяца".

Израиль
