Израиль

Голан: "ЦАХАЛ добился успехов, Нетаниягу разбазарил успехи"

Демократим
Яир Голан
время публикации: 22 декабря 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 15:41
Голан: "ЦАХАЛ добился успехов, Нетаниягу разбазарил успехи"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 22 декабря, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Сегодня каждый гражданин должен вспомнить, что после окончания войны с Ираном Нетаниягу объявил, что снята угроза и достигнута историческая победа, а сегодня он бежит к президенту США с просьбой разрешить вновь нанести удар по Ирану. Ответ прост – ЦАХАЛ добился успехов, Нетаниягу разбазарил успехи".

"Нужно было сформировать международную коалицию, обеспечить механизм выхода из войны: новое ядерное соглашение, лучше, чем в 2015 году, но Нетаниягу вновь, как и в Газе, предпочел личную выгоду. Нетаниягу опасен для безопасности государства. Он не заинтересован в завершении войн, он заинтересован в сохранении пространства для маневра. Нетаниягу не управляет войной, он управляет своими личными делами, пытаясь уйти от преследования законом", – сказал Голан.

По поводу закрытия "Галей ЦАХАЛ": "Это не профессиональная дискуссия, это политическая акция. Когда мы вернемся власти, мы исправим все то, что это правительство ломает".

Израиль
