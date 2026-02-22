x
22 февраля 2026
Израиль

Пожар в Араде, двое пострадавших

Мада
Пожары
время публикации: 22 февраля 2026 г., 11:20 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 11:24
Пожар в Араде, двое пострадавших
Пресс-служба МАДА

Утром 22 февраля в Араде в жилом доме на улице А-Канаим возник пожар, в результате которого от ожогов и отравления дымом пострадали два человека. Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что мужчина 24 лет в тяжелом состоянии, женщина примерно 30 лет в состоянии средней тяжести.

Причины возгорания выясняются.

Израиль
