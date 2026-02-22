x
22 февраля 2026
Израиль

Либерман коллегам по оппозиции: "Обязуйтесь поддержать закон о призыве для всех"

Авигдор Либерман
Нафтали Беннет
Гади Айзенкот
время публикации: 22 февраля 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 12:02
Либерман коллегам по оппозиции: "Обязуйтесь поддержать закон о призыве для всех"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман направил письмо главам других оппозиционных партий по вопросу о закону о призыве.

Письмо адресовано главе "Еш Атид" Яиру Лапиду, главе партии "Яшар" Гадм Айзенкоту и бывшему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

"Я призываю вас подписать обязательство поддержать законопроект о призыве для всех. Без квот, без целей и без освобождения от службы даже для одного человека. Мы должны взять на себя обязательство утвердить этот законопроект в трех чтениях уже в первую сессию Кнессета 26-го созыва... Я жду четкого и ясного обязательства по этому вопросу", – заявил Либерман.

Отметим, что в этом письме нет обращения к Бени Ганцу и Яиру Голану.

