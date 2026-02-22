x
22 февраля 2026
Израиль

Подросток познакомился с мужчиной в Grindr, чтобы заманить и с друзьями ограбить его

Прокуратура
Расследование
ЛГБТ
Дети
Ашдод
время публикации: 22 февраля 2026 г., 13:20
AP Photo/Business Wire

Государственная прокуратура подала в окружной суд по делам несовершеннолетних в Беэр-Шеве обвинительное заключение против троих подростков из Ашдода, двоих 16-летних и одного 14-летнего, которые познакомились с мужчиной в приложении для ЛГБТ-знакомств Grindr, договорились с ним о встрече и обокрали его под угрозой ножа.

По материалам обвинительного заключения, около месяца назад подростки связались с потерпевшим через Grindr, намереваясь ограбить его. Один из обвиняемых договорился встретиться с мужчиной на автозаправочной станции. Когда тот прибыл на место встречи, подросток отвел его в ближайший парк, где поджидали его сообщники – двое других подростков и еще несколько неизвестных.

Злоумышленники набросились на потерпевшего, избили его, душили и повалили на землю. Один из них приставил нож к его животу, а другой направил на него предмет, похожий на пистолет, угрожая, что если он не отдаст деньги, ему причинят вред. На этом этапе у него похитили часы Rolex, мобильный телефон и ключи от автомобиля, сопровождая это угрозами: "Еще секунда – и нож перейдет с живота на шею".

Затем участники группы попытались осуществить перевод со счета потерпевшего, разблокировав телефон через распознавание лица, однако это не удалось. Они обыскали его автомобиль в поисках кошелька, но, не найдя ничего, потребовали, чтобы он поехал домой, привез наличными 4500 шекелей и вернулся к ним, при этом похищенное имущество осталось у них как "залог".

Во время поездки потерпевший обратился к полицейским, которые проезжали мимо. По их указанию он вернулся в парк в сопровождении скрытого патруля. Когда подозреваемые заметили полицейскую машину, они скрылись. Часть участников группы была позднее обнаружена полицией. В результате происшествия потерпевший получил травмы, а стоимость похищенного имущества, которое не было возвращено, оценивается примерно в 55000 шекелей.

Трем подросткам инкриминируются грабеж, вымогательство путем угроз, взлом автомобиля, кража и хранение ножа.

