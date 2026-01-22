x
22 января 2026
22 января 2026
Израиль

Умер резервист Асаэль Бабад, получивший тяжелое ранение в Газе три месяца назад

Война "Железные мечи"
Погибшие
время публикации: 22 января 2026 г., 12:02 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 12:11
Умер резервист Асаэль Бабад, получивший тяжелое ранение в Газе три месяца назад
Пресс-служба ЦАХАЛа

Объявлено, что от ранений, полученных 19 октября 2025 года в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, умер сержант резерва Асаэль Бабад (38 лет), из поселка Бней-Адам в Биньямине.

Он служил в составе 941-го резервного батальона бригады "Иегуда".

Смерть Асаэля Бабада была констатирована утром 22 января.

Похороны состоятся сегодня в 15:00 на горе Герцль в Иерусалиме.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 924 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
