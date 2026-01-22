Умер резервист Асаэль Бабад, получивший тяжелое ранение в Газе три месяца назад
время публикации: 22 января 2026 г., 12:02 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 12:11
Объявлено, что от ранений, полученных 19 октября 2025 года в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, умер сержант резерва Асаэль Бабад (38 лет), из поселка Бней-Адам в Биньямине.
Он служил в составе 941-го резервного батальона бригады "Иегуда".
Смерть Асаэля Бабада была констатирована утром 22 января.
Похороны состоятся сегодня в 15:00 на горе Герцль в Иерусалиме.
С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 924 военнослужащих ЦАХАЛа.