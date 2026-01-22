Нашествие медуз около Кейсарии. Фото

Управление природы и парков Израиля сообщило о "нашествии" медуз в районе морского заповедника "Мааган Михаэль" (к северу от Кейсарии). Судя по предоставленным фото, это крупные медузы Ропилема-номадика.

Зачастую такие медузы забивают фильтры крупнейшей израильской электростанции "Орот Рабин", расположенной между Хадерой и Кейсарией. Но обычно подобное происходит летом, а не зимой.

Судя по сообщениям сайта Meduzot.co.il, в настоящее время медуз довольно много вдоль всего средиземноморского побережья Израиля.

Сейчас температура воды в Средиземном море около побережья около 18 градусов по Цельсию. Волнение переменное – от штиля до почти штормового (от 0,5 м до 1,5 м). Купающихся почти нет. А спортсмены входят в воду, как правило, в специальных костюмах. Поэтому медузы особой опасности не представляют.

Медузы израильского побережья Средиземного моря

Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: это прежде всего Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica), а также Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca). Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги". "Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".

Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).

Всё чаще в последние годы встречаются около израильского побережья Средиземного моря и медузы Австралийские пятнистые (Phyllorhiza punctata). Для человека они не очень опасны, "ожоги" от них слабые. Это одни из самых красивых и крупных медуз в мире.

Есть на израильском побережье и другие виды медуз.

Меры предосторожности

Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В последние годы минздрав Израиля не рекомендует применять уксус в случае "ожога" медузой.

Что же делать?

1. Удалить остатки медузы с кожи ватным тампоном или кусочком пластика.

2. Не тереть место укуса, чтобы не усилить проникновение яда в кожу.

3. Промыть место "ожога" морской водой.

4. Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.

5. Если возникла аллергическая реакция, следует незамедлительно обратиться к врачу.