22 января 2026
Израиль

Тысячи паломников собрались в Нетивоте на "ночь Бабы Сали"

Полиция
время публикации: 22 января 2026 г., 00:43 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 00:43
Пресс-служба полиции Израиля

Этой ночью в Нетивоте проходит ежегодная поминальная церемония Бабы Сали (раввина-кабалиста Исраэля абу-Хациры), которого почитают как праведника и чудотворца евреи, выходцы из стран Ближнего Востока. В этом году участники церемонии, а это тысячи верующих, также молятся за возвращение из сектора Газы останков заложника Рана Гвили.

Пресс-служба полиции сообщает, что безопасность участников мероприятия, проходящего в 42-ю годовщину смерти Бабы Сали, обеспечивают сотни полицейских Южного округа, бойцов пограничной полиции и добровольцев. Силы полиции развернуты на главных магистралях, а также в районе проведения молитвы.

В течение ночи Нетивот посетили генеральный инспектор полиции Дани Леви, начальник полиции Южного округа Хаим Бублиль, раввин израильской полиции Рами Берахьяху и другие высокопоставленные офицеры. Генинспектор полиции ознакомился с общей оперативной обстановкой на месте и высоко оценил проведенную работу по подготовке мероприятия.

