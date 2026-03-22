На пять дней продлен срок задержания подозреваемого в теракте в Рамат-Гане

Мировой суд в Тель-Авиве на пять дней продлил срок ареста 21-летнего жителя Джата, напавшего на прошлой неделе с ножом на мужчину в Рамат-Гане.

Во время рассмотрения просьбы следственных органов о продлении срока содержания под стражей подозреваемого представитель полиции заявил, что версия теракта получает все больше подтверждений.

Подозреваемый, студент фармацевтического факультета, отрицает свою причастность к нападению.

Нападение произошло 12 марта в центре Рамат-Гана. Главе религиозного совета города Гедалии Бен-Шимону были нанесены десятки ударов ножом. Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Ихилов".