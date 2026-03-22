Проведение психометрического экзамена перенесено на апрель
время публикации: 22 марта 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 17:49
В связи с ситуацией в сфере безопасности и в соответствии с указанием Службы тыла принято решение отложить проведение психометрического экзамена на более поздний срок.
Экзамен, который должен был состояться 29 и 30 марта, будет проводиться 23 и 24 апреля.
Психометрический экзамен в Израиле – это тест, результаты которого учитываются при поступлении в вузы наряду с аттестатом о среднем образовании.