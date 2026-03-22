22 марта 2026
Эксперты по авиасообщению рекомендуют немедленно закрыть воздушное пространство Израиля

время публикации: 22 марта 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 17:27
На фоне продолжающихся иранских обстрелов эксперты аэропорта Бен-Гурион рекомендовали министру транспорта Мири Регев немедленно закрыть воздушное пространство Израиля.

По информации телеканала "Решет-13", вечером 22 марта состоится экстренное совещание с участием руководства Управления гражданской авиации и аэропорта, на котором будет рассматриваться переход от ограниченной работы аэропорта, через который ежедневно проходит около 10 тысяч пассажиров, к полному закрытию.

