Эксперты по авиасообщению рекомендуют немедленно закрыть воздушное пространство Израиля

На фоне продолжающихся иранских обстрелов эксперты аэропорта Бен-Гурион рекомендовали министру транспорта Мири Регев немедленно закрыть воздушное пространство Израиля.

По информации телеканала "Решет-13", вечером 22 марта состоится экстренное совещание с участием руководства Управления гражданской авиации и аэропорта, на котором будет рассматриваться переход от ограниченной работы аэропорта, через который ежедневно проходит около 10 тысяч пассажиров, к полному закрытию.