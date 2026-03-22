Израиль

87-летний подозревается в развратных действиях в отношении женщины в вегетативном состоянии

Расследование
Сексуальное насилие
время публикации: 22 марта 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 14:06
Пресс-служба полиции Израиля

87-летний мужчина арестован на основании видеосвидетельств о сексуализированном насилии в отношении его родственницы, женщины около 80 лет, которая находится в вегетативном состоянии. На допросе подозреваемый заявил, что хотел таким образом проверить, "жива ли она", сообщает "А-Йом".

По сообщению издания, в полицию обратился родственник пострадавшей, который предоставил видеозаписи с камеры наблюдения, установленной в комнате пожилой женщины.

На допросе подозреваемый заявил, что пострадавшая женщина "для него все равно что сестра", а его действия якобы не имели сексуального подтекста и не преследовали цели унизить ее – по его словам, он пытался спровоцировать реакцию находящейся в вегетативном состоянии (состоянии "овоща") женщины и проверить, жива ли она.

Адвокат подозреваемого заявил в ходе судебного заседания, что его подзащитный не имеет уголовного прошлого: речь идет о человеке, который несколько месяцев назад овдовел, и после этого произошло ухудшение его физического и когнитивного состояния. По словам адвоката, причиной поступка его подзащитного было "неверное понимание ситуации".

Суд распорядился освободить подозреваемого под домашний арест в доме его дочери и ее семьи, он будет находиться под надзором. Суд также запретил публикацию подробностей этого расследования.

