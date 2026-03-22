x
22 марта 2026
Израиль

Несколько мест падений в центре страны, есть пострадавшие

Война с Ираном
время публикации: 22 марта 2026 г., 11:28 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 11:57
Предварительные сообщения о попадании в здание в центре страны
Пресс-служба МАДА

Экстренные службы сообщают о полученном сообщении о попадании обломка ракеты или перехватчика в здание в одном из городов центра Израиля. На месте происшествия, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Позднее поступили сообщения о падении осколков в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Петах-Тикве и в Яффо. В Петах-Тикве медики оказывают помощь нескольким пострадавшим.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь 15 пострадавшим, после чего эвакуировали их в больницы "Бейлинсон" и "Ихилов". 53-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести с контузией, остальные 14 ранены легко.

