Несколько мест падений в центре страны, есть пострадавшие

Экстренные службы сообщают о полученном сообщении о попадании обломка ракеты или перехватчика в здание в одном из городов центра Израиля. На месте происшествия, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Позднее поступили сообщения о падении осколков в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Петах-Тикве и в Яффо. В Петах-Тикве медики оказывают помощь нескольким пострадавшим.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь 15 пострадавшим, после чего эвакуировали их в больницы "Бейлинсон" и "Ихилов". 53-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести с контузией, остальные 14 ранены легко.