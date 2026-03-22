После часового затишья вновь звучат сигналы тревоги на севере
время публикации: 22 марта 2026 г., 18:13 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 18:33
После часового затишья на "линии противостояния" в 18:10 вновь активирована система раннего предупреждения в связи с угрозой обстрела из Ливана. Перед этим обстрел из Ливана был осуществлен в 16:56.
Сигнал тревоги прозвучал в поселках Маргалиот, Манара, Ханита.
В 18:20 - тревога объявлена в поселке Шломи.
В 18:31 сигнал тревоги в поселке Маргалиот.