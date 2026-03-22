Источники в ПА сообщают о поджоге автомобилей поселенцами

Источники в Палестинской автономии сообщили о нападении и поджогах имущества в деревне Дир-Шараф, к северо-западу от Шхема. Палестинская сторона обвиняет в этом нападении израильских поселенцев.

Информационное агентство "Шехаб" опубликовало фотографию с места происшествия, на которой горят несколько легковых автомобилей на парковке.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Эти происшествия могут быть связаны с гибелью 18-летнего Иегуды Шермана из поселения Элон-Море в Самарии. Накануне он был насмерть сбит автомобилем с палестинскими номерными знаками, когда ехал на квадроцикле ("трактороне").

Глава местного совета Самарии Йоси Даган заявил, что речь идет не о дорожно-транспортном происшествии, а о теракте. Министр финансов Бецалель Смотрич также заявил, что речь идет о намеренном наезде и убийстве.

ЦАХАЛ и полиция проверяют версию о теракте.