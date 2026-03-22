Вновь звучат сирены в Кирьят-Шмоне и окрестностях, перехвачены две ракеты
время публикации: 22 марта 2026 г., 20:46 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 20:47
В 20:16 была активирована система раннего предупреждения в населенных пунктах на "линии противостояния" в связи с ракетным обстрелом "Хизбаллы".
Сигнал тревоги прозвучал в Кирьят-Шмоне, Кфар-Гилади, Бейт-Хилеле, Метуле.
С территории Израиля в сторону израильской территории были запущены две ракеты, обе были успешно перехвачены силами ПВО.
В 20:46 сигнал тревоги прозвучал в Авивиме и Ироне.