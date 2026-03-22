Несмотря на войну, Сара Нетаниягу летит на саммит, организованный Меланией Трамп
время публикации: 22 марта 2026 г., 20:26 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 20:45
Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаниягу в ближайшие сутки отправится в Вашингтон для участия в конференции "Строим будущее вместе", которую организует первая леди США Мелания Трамп. Об этом пишет сайт Ynet.
Мероприятие, в котором примут участие представительницы 45 стран и руководители крупнейших технологических компаний, будет посвящено правам детей, включая защиту несовершеннолетних от влияния социальных сетей.
Саммит будет проходить 24 и 25 марта.
Формально Сара Нетаниягу не имеет официального статуса "первой леди", однако Белый дом направил ей приглашение.
