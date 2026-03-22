Разрешено к публикации: Офер Московиц убит "Хизбаллой" в кибуце Мисгав-Ам

В результате выстрела противотанковым снарядом по автомобилю в кибуце Мисгав-Ам был убит Офер Московиц, боец отряда быстрого реагирования кибуца и управляющий плантацией по выращиванию авокадо в кибуце Мисгав-Ам.

Офер был убит прицельным выстрелом противотанковым снарядом со стороны Ливана по его автомобилю: кибуц Мисгав-Ам находится у самой границы, и происходящее в нем просматривается из южного Ливана. В результате взрыва автомобиль, в котором он находился, загорелся. Офер Московиц погиб на месте.