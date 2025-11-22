Пожар в больнице "Адасса Эйн-Керем", эвакуированы два этажа
время публикации: 22 ноября 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 22:05
В прачечной иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем", расположенной на минус втором этаже больничного комплекса, произошел пожар.
Из-за проникновения дыма проводится эвакуация третьего и четвертого этажей. Проводятся проверки на других этажах.
На месте работают пожарные, ведущие борьбу с распространением огня. На данном этапе нет информации о пострадавших.