Пожар в больнице "Адасса Эйн-Керем", эвакуированы два этажа

В прачечной иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем", расположенной на минус втором этаже больничного комплекса, произошел пожар.

Из-за проникновения дыма проводится эвакуация третьего и четвертого этажей. Проводятся проверки на других этажах.

На месте работают пожарные, ведущие борьбу с распространением огня. На данном этапе нет информации о пострадавших.