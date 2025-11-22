x
22 ноября 2025
22 ноября 2025
22 ноября 2025
22 ноября 2025
Израиль

Пожар в больнице "Адасса Эйн-Керем", эвакуированы два этажа

Иерусалим
Пожары
время публикации: 22 ноября 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 22:05
Пожар в больнице "Адасса Эйн-Керем"
Flash90

В прачечной иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем", расположенной на минус втором этаже больничного комплекса, произошел пожар.

Из-за проникновения дыма проводится эвакуация третьего и четвертого этажей. Проводятся проверки на других этажах.

На месте работают пожарные, ведущие борьбу с распространением огня. На данном этапе нет информации о пострадавших.

