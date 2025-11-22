ХАМАС опроверг публикации, согласно которым он выходит из соглашения с Израилем

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Муса Абу Марзук опроверг в интервью катарской телекомпании "Аль-Джазира" публикации о выходе группировки из соглашения о прекращении огня с Израилем. "Мы сохраняем приверженность соглашению", – заявил он.

О выходе ХАМАСа из соглашения сообщили саудовские СМИ. Они утверждали, что представители группировки сообщили об это специальному представителю президента США Стивену Виткоффу и зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру.

Напомним: ранее ЦАХАЛ ликвидировал в секторе Газы пятерых высокопоставленных боевиков. ХАМАС назвал это "попыткой режима Нетаниягу навязать новую реальность, которая не соответствует договору". Он также призвал посредников вмешаться и заставить соблюдать условия соглашения.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу распространила сообщение, отметив, что ХАМАС в очередной раз нарушил прекращение огня, отправив террориста в сторону района, контролируемого Израилем, для нападения на солдат ЦАХАЛа. "В ответ Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных боевиков ХАМАСа", – говорится в заявлении.