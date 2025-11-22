Акция протеста в Тель-Авиве: "Мы не будем сотрудничать с нелегитимной следственной комиссией"

В субботу, 22 ноября, в Тель-Авиве, тысячи людей собрались на акции протеста против правительства Нетаниягу и состава "независимой" комиссии, которая будет расследовать провалы 7 октября.

Рафи Бен-Шитрит, отец старшего сержанта Эльроя Бен-Шитрита, павшего в бою в Нахаль-Оз, выступил с призывом создать государственную следственную комиссию. Он сказал: "7 октября государство бросило своих граждан. Это был не сбой и не ошибка, это просто провал. Мы не будем сотрудничать со смехотворной, жалкой и нелегитимной следственной комиссией. Это политически ангажированная комиссия, не имеющая силы. Поднимите плакаты, поднимите головы, мы заслуживаем страну, которая нас не бросит".