Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1395-й день войны

Минобороны РФ 19 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "Вооруженными Силами Российской Федерации с 13 по 19 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, двух полков нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 74 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", семь станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 1515 военнослужащих, два танка, 21 боевая бронированная машина, из них девять западного производства, 106 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Heron" производства Хорватии и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и 29 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1310 военнослужащих, танк, 16 боевых бронированных машин, из них пять производства стран НАТО, 91 автомобиль и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, 26 складов боеприпасов и материальных средств. В течение недели подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в городе Димитров Донецкой Народной Республики, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух пехотных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов". На данном направлении противник потерял более 3505 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и 20 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1795 военнослужащих, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, девять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Уничтожены до 370 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 93 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета "Гром-2", 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103867 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26606 танков и других боевых бронированных машин, 1633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32021 орудие полевой артиллерии и минометов, 49447 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 153200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).