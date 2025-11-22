x
Израиль

Администрация "Адасы Эйн-Керем": пожар в больнице потушен

Иерусалим
Пожары
время публикации: 22 ноября 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 22:09
Администрация "Адасы Эйн-Керем": пожар в больнице потушен
Dor Pazuelo/Flash90

Администрация иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем", сообщила, что пожар, произошедший в подсобных помещениях больницы, потушен. Согласно сообщению, дым проник в два отделения, из них были эвакуированы несколько больных.

В заявлении пожарной охраны говорится о том, что над возгоранием установлен контроль, в больнице проводятся проверки, чтобы не допустить новых задымлений.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в прачечной, расположенной во втором подвальном этаже, и о том, что из-за проникновения дыма проводится эвакуация третьего и четвертого этажей.

По первоначальной информации, пострадавших нет.

Израиль
