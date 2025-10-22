Опознаны тела убитых заложников: Арье Залманович и Тамир Адар из Нир-Оза

Офис главы правительства и пресс-слуба ЦАХАЛа объявили, что опознаны тело, переданные 21 октября из Газы. Это жители Нир-Оза Арье (Залман) Залманович и Тамир Адар.

О смерти Арье Залмановича, 85 лет, отца двух сыновей и дедушки пятерых внуков, было объявлено 1 декабря 2023 года. По всей видимости, он умер в плену.

Прапорщику запаса Тамиру Адару было 38 лет. Он являлся заместителем начальника штаба и членом отряда самообороны кибуца Нир-Оз. Убит в бою с террористами 7 октября 2023 года. Его тело вывезли в Газу.

Это была седьмая, с 13 октября, передача останков убитых террористами или погибших в плену заложников Израилю.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 13 заложников.

Останки первых четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были ХАМАСом переданы четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

21 октября было передано тело Таля Хаими.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

