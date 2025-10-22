"Благодаря вам я здесь": освобожденный из плена Харкин выступил на церемонии отличников ЦАХАЛа

Освобожденный после двух лет плена капитан запаса Максим Харкин впервые появился в военной форме на церемонии отличников подразделений логистики ЦАХАЛа, где служил на срочной службе и в резерве.

Харкин встретился с сослуживцами и выступил с речью, которая не планировалась: "Несколько дней назад я вернулся к своей семье, а сегодня, благодаря вам, – к своей семье в форме… Вы отдаете время, силы и душу ради победы и возвращения наших домой. Благодаря вам я здесь".

По данным официального сайта ЦАХАЛа, за два месяца до похищения Харкин завершил курс офицеров-резервистов и должен был 9 октября 2023 года приступить к службе в должности командира взвода в батальоне 6917. В день теракта 7 октября он выбросил удостоверение военнослужащего и служебный телефон, чтобы скрыть принадлежность к армии – этот факт ему удалось сохранить в тайне от ХАМАСа на протяжении двух лет плена.