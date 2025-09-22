Подписан приказ о разрушении домов террористов, убивших шесть израильтян в Иерусалиме

Командующий Центральным округом подписал приказ о конфискации и сносе домов террористов, убивших шесть израильтян 8 сентября на перекрестке Рамот в Иерусалиме.

Ранее источники в ПА сообщали, что в ночь на 22 сентября силы ЦАХАЛа действуют в Катане и Аль-Кубайбэ, к северо-западу от Иерусалима. Была начата подготовка к разрушению домов двух террористов.

Ранее сообщалось, что теракт совершили Мутана Умар из деревни Аль-Кубайбэ и Мухаммад Таха из деревни Катана, студенты университета "Бир Зейт".

В результате теракта погибли Сара Мендельсон (60 лет), Мордехай Штейнцайг (79 лет), Йосеф Давид (43 года), Исраэль Менцер (28 лет), Яаков Пинто (25 лет), Леви Ицхак Паш (57 лет).