Подписан приказ о разрушении домов террористов, убивших шесть израильтян в Иерусалиме
время публикации: 22 сентября 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 14:41
Командующий Центральным округом подписал приказ о конфискации и сносе домов террористов, убивших шесть израильтян 8 сентября на перекрестке Рамот в Иерусалиме.
Ранее источники в ПА сообщали, что в ночь на 22 сентября силы ЦАХАЛа действуют в Катане и Аль-Кубайбэ, к северо-западу от Иерусалима. Была начата подготовка к разрушению домов двух террористов.
Ранее сообщалось, что теракт совершили Мутана Умар из деревни Аль-Кубайбэ и Мухаммад Таха из деревни Катана, студенты университета "Бир Зейт".
В результате теракта погибли Сара Мендельсон (60 лет), Мордехай Штейнцайг (79 лет), Йосеф Давид (43 года), Исраэль Менцер (28 лет), Яаков Пинто (25 лет), Леви Ицхак Паш (57 лет).
