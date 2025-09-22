Ярив Левин будет исполнять обязанности Нетаниягу во время визита премьера в США
время публикации: 22 сентября 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 12:58
Правительство утвердило назначение министра юстиции Ярива Левина на должность исполняющего обязанности премьер-министра.
Он будет занимать эту должность во время визита главы правительства Биньямина Нетаниягу в США.
Министр обороны Исраэль Кац буде иметь полномочия созывать военно-политический кабинет.
Канцелярия главы правительства Израиля уведомила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует побывать с визитом в Нью-Йорке 25-29 сентября.
На пятницу, 26 сентября, запланировано его выступление на Генеральной Ассамблее ООН.