22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Ярив Левин будет исполнять обязанности Нетаниягу во время визита премьера в США

Биньямин Нетаниягу
Ярив Левин
Исраэль Кац
время публикации: 22 сентября 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 12:58

Правительство утвердило назначение министра юстиции Ярива Левина на должность исполняющего обязанности премьер-министра.

Он будет занимать эту должность во время визита главы правительства Биньямина Нетаниягу в США.

Министр обороны Исраэль Кац буде иметь полномочия созывать военно-политический кабинет.

Канцелярия главы правительства Израиля уведомила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует побывать с визитом в Нью-Йорке 25-29 сентября.

На пятницу, 26 сентября, запланировано его выступление на Генеральной Ассамблее ООН.

