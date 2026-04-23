x
23 апреля 2026
последняя новость: 20:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Министр обороны: ЦАХАЛ готов к удару по Ирану и ждет зеленого света от Вашингтона

время публикации: 23 апреля 2026 г., 19:26 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 19:26
В четверг, 23 апреля, министр обороны Исраэль Кац провел совещание по оценке ситуации в штабе министерства обороны в Тель-Авиве. По информации 13-го телеканала, на совещании присутствовали начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир, гендиректор министерства обороны Амир Барам и высокопоставленные офицеры Генштаба. По итогам совещания Кац заявил, что Израиль готов к возобновлению войны с Ираном, цели для ударов определены, и армия ждет "зеленый свет" от Вашингтона.

"Мы ждем зеленого света от США прежде всего для того, чтобы завершить уничтожение династии Хаменеи, ставшей инициатором плана уничтожения Израиля, и всей цепочки преемников руководства террористического режима", – заявил министр обороны.

По словам Каца, план предусматривает "нанесение сокрушительного ущерба иранской экономике": "Мы вернем Иран в каменный век, взорвав ключевые энергетические и электрические объекты и уничтожив национальную экономическую инфраструктуру". Министр отметил, что цель атаки – обрушение основы иранского режима.

Кац также охарактеризовал положение иранского руководства как беспрецедентно слабое: "Оно лежит на лопатках, его лидеры прячутся в туннелях и с трудом поддерживают связь, а их воздушное пространство открыто. Как и "Хизбалле" и ХАМАСу, иранскому руководству безразлична цена, которую платит население, для них главное – личное выживание".

