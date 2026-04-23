Министерство обороны опубликовало видео контролируемого подрыва 700 мин на Голанах
время публикации: 23 апреля 2026 г., 17:04 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 17:08
Управление по разминированию и обезвреживанию боеприпасов при министерстве обороны опубликовало видео одновременного подрыва более 700 мин вблизи кибуца Эйн-Зиван на Голанских высотах.
Контролируемая детонация старых боеприпасов проводилась в рамках многолетней программы по очистке заминированных территорий для их последующего использования под жилье, торговлю и промышленность.
За последний год управление очистило свыше 670 гектаров территорий по всей стране, значительная часть которых – на Голанских высотах.