Возле Шхема погиб арабский юноша, палестинцы обвиняют ЦАХАЛ
время публикации: 23 апреля 2026 г., 16:54 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 16:54
Палестинские источники сообщают, что в деревне Байт-Вазан недалеко от Шхема в результате действий ЦАХАЛа погиб 15-летний юноша.
По информации агентства WAFA, юноша был доставлен в больницу с тяжелым ранением в области плеча, от которого скончался.
Агентство Sama News называет имя убитого подростка – Юсуф Самех Штайя. По версии этого издания, израильские военные открыли огонь в сторону подростка, находившегося возле дороги, при отходе из Шхема.
ЦАХАЛ проверяет эти сообщения.
Ссылки по теме