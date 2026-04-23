N12: полиция задержала жителя Модиина за кипу с израильским и палестинским флагами

Новостная служба N12 рассказала о задержании доктора Алекса Синклера, жителя Модиина, за вязаную кипу с израильским и палестинским флагами.

Инцидент начался с того, что один из посетителей кафе, в котором сидел доктор Синклер, увидев его кипу, заявил, что вызывает полицию. Прибывшая на место сотрудница полиции сообщила Синклеру, что он задержан, так как его кипа "противоречит закону". На вопрос о том, о каком законе идет речь, полицейская не смогла дать внятный ответ.

В отделении полиции мужчине предложили отдать кипу и уйти без каких-либо последствий. Он отказался, объяснив, что носит кипу много лет и не готов с ней расстаться. По словам мужчины, после этих слов сотрудница полиции вышла из комнаты с его кипой, а когда вернулась – из кипы был вырезан палестинский флаг.

Мужчина рассказывает, что он был потрясен, так как до последнего момента надеялся, что это шутка.

Новостная служба N12 обратилась за комментариями в полицию, но на момент публикации ответа не получила.

Позднее из полиции сообщили: "Человек, которого доставили в отделение полиции, не был арестован, и его не допрашивали. Поскольку в отдел по расследованию нарушений, допущенных полицейскими, подана жалоба, на данном этапе мы не можем сообщить дополнительные подробности".