"Я убил кота, вот его лапа": 15-летний подросток обвиняется в истязании животных

Полиция Центрального округа арестовала 15-летнего жителя одного из населенных пунктов округа А-Шарон по подозрению в жестоком обращении с животными.

Заместитель директора школы в Рош а-Аине подала заявление в полицию после того, как в ее офис подбросили записку с текстом: "Я убил кота, вот его лапа. С любовью". На листе была нарисована свастика, и на записке лежала отрезанная кошачья нога.

Полиция провела расследование, включающее использование технологических средств. Личность преступника была установлена, он был задержан. Срок содержания подозреваемого продлевался, он был также направлен на психиатрическое освидетельствование.

По завершении расследования против подростка было подано обвинительное заключение.