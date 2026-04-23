Военнослужащей дали 20 суток гауптвахты за разделенное с солдатом одеяло

Девушка-военнослужащая, которая служит в смешанном батальоне "Арайот а-Ярден" ("Львы Иорданской долины"), была отправлена на 20 суток военной тюрьмы за то, что сидела в клубе подразделения рядом с солдатом-мужчиной, накрывшись одним на двоих одеялом – хотя военнослужащие даже не касались друг друга.

Как сообщает Walla, после разбирательства инцидента, когда девушка изложила свою версию событий, командиры приняли решение ужесточить наказание и назначили ей 20 суток заключения.

Пресс-служба ЦАХАЛа в ответ на запрос издания сообщила, что "совместная служба в ЦАХАЛе регулируется приказами для сохранения безопасного, уважительного и равноправного служебного пространства для всех военнослужащих". В ЦАХАЛе подчеркивают, что решение судить и наказать военнослужащих было принято командирами в соответствии с уставом, поскольку военнослужащие "нарушили приказ".

При этом в ЦАХАЛе отметили, что еще до обращения журналиста наказание было пересмотрено и сокращено более чем наполовину по сравнению со сроком, установленным в первоначальном приговоре.

Речь идет об очередном случае несоразмерности проступков и наказания за последние недели. Около недели назад офицер распорядилась отдать под суд четырех девушек-военнослужащих, которые пришли в день демобилизации на неформальную церемонию "разрезания военного жетона" в гражданской одежде, которая была "недостаточно скромной", по мнению офицера. Девушек присудили к штрафу, хотя это был последний день их службы.

Ранее четверо военнослужащих МАГАВа были приговорены более чем к 20 дням тюрьмы за то, что разожгли мангал на территории базы в субботу – в уединенном месте, но тем не менее, их заметил офицер, который подал на них жалобу за нарушение шаббата. Все эти случаи вызвали огромный резонанс в СМИ и социальных сетях.