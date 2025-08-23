"Паралич" железных дорог Израиля привел к сбою в автобусном сообщении

На фоне сбоя в системе железнодорожного сообщения Израиля пассажиры междугородних автобусов жалуются на нерегулярность рейсов, очереди и отсутствие мест.

По словам пассажиров, на автобусных станциях, от которых отходят автобусы в Иерусалим из Тель-Авива и в обратном направлении, выстраиваются длинные очереди, автобусы сменяют друг друга с большими интервалами, в результате чего не всем желающим хватает мест в салоне.

Матанэль Рахамим, пассажир, слова которого приводит издание "Коль а-Ир", заявил: "Это возмущает, потому что министр транспорта Мири Регев сказала, что никакого транспортного хаоса нет, что, конечно же, неправда. На центральном автовокзале в Иерусалиме царит полный хаос. Я прождал 20 минут на платформе, чтобы сесть в автобус, хотя указано, что автобус ходит каждые десять минут".