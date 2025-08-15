Железнодорожные линии между Хайфой, Тель-Авивом и Иерусалимом парализованы на несколько дней

В ночь на пятницу произошло ЧП: грузовой состав, столкнувшийся с кабелями электроснабжения, повредил электрическую инфраструктуру на нескольких участках, в результате чего несколько сотен метров кабелей были повреждены. Работа поездов и железнодорожных станций от Биньямины и Нетании до Тель-Авива, а также от Тель-Авива до аэропорта Бен-Гурион будет остановлена на несколько дней для проведения ремонтных мероприятий.

Излишне напоминать, что эта непредвиденная ситуация произошла в середине августа и в пиковую жару – израильтяне лишаются самой удобной, быстрой и доступной системы общественного транспорта.

Огромное количество пассажиров, которые планировали отправиться на последние недели каникул с детьми за границу (как известно, детские лагеря "кайтанот" и детские сады в Израиле не работают в последние недели августа) – будет вынуждено искать альтернативный способ добраться до аэропорта Бен-Гурион, ведь именно в критические для них дни поездов не будет.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, "Ракевет Исраэль" объявила в пятницу об остановке на несколько дней движения поездов между станциями "Биньямина" и "Нетания" до станций "Тель-Авив Агана" и "НАТБАГ (аэропорт Бен-Гурион)".

В результате повреждения электрической инфраструктуры грузовым поездом останавливается работа ключевых и самых востребованных железнодорожных маршрутов между Хайфой, Тель-Авивом и Иерусалимом.

Сообщается, что основной ущерб пришелся на систему электроснабжения поездов в районе перекрестка Ганот к югу от Тель-Авива и на участке между Хадерой и Нетанией. На месте работают специалисты "Ракевет Исраэль", занимающиеся расчисткой путей и удалением поврежденной инфраструктуры для подготовки к ремонту.

В "Ракевет Исраэль" пытаются найти альтернативу электрическим локомотивам, чтобы по возможности вернуть к работе хотя бы часть пассажирских маршрутов: в ближайшие дни планируется запуск всех дизельных поездов, которые возьмут на себя обслуживание пассажиров. Однако поезда между Биньяминой и Нетанией, а также между станциями "Тель-Авив – Агана" и "Лод – аэропорт Бен-Гурион" работать не будут.

"Ракевет Исраэль" запустит альтернативную систему перевозок на станциях "Тель-Авив Савидор Мерказ", "Лод", "Аэропорт Бен-Гурион", "Нетания", "Биньямина", "Хайфа – Хоф а-Кармель", "Модиин Мерказ" – для пассажиров будут предоставлены автобусы. Параллельно с этим усилены пассажирские маршруты между Тель-Авивом, Хайфой и другими городами севера Израиля, а также между Тель-Авивом и Иерусалимом.