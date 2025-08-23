Разрешено к публикации: в бою в секторе Газы погиб военнослужащий ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в бою на юге сектора Газы погиб старший лейтенант Ори Герлиц, 20 лет, из Мейтара, командир взвода в батальоне "Шимшон" (92) бригады "Кфир".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 899 военнослужащих ЦАХАЛа.