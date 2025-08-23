Египет и Катар: Нетаниягу пытается выиграть время. Штаб семей заложников: заключите частичную сделку

Источники, связанные с катарскими и египетскими посредниками, сообщили в субботу, 23 августа, эмиратскому сайту The National, что заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о возобновлении переговоров, вероятно, является отвлекающим маневром, позволяющим выиграть время. "Вероятно, он отправит на переговоры группу без полномочий, а тем временем наземная операция в Газе продолжится", – заявил один из источников.

Другой чиновник заметил: "Мы уже обсуждали всеобъемлющее соглашение об освобождении всех заложников. Затем Израиль передумал и сказал, что хочет частичную сделку. Теперь он вернулся к всеобъемлющей сделке".

Катар заявил, что предложение, на которое согласился ХАМАС, "почти идентично" более раннему плану, представленному спецпосланником США Стивом Виткоффом. Израиль ранее согласился с основными положениями этого плана.

По словам одного из источников, "даже частичная сделка будет реализована поэтапно, и, в конечном счете, Израилю придется вывести свои войска и согласиться на долгосрочное прекращение огня, чтобы ХАМАС пошел на сотрудничество".

Источники добавили, что, если переговоры возобновятся, они, скорее всего, снова пройдут в Катаре, но дата пока не назначена.

Между тем, в Израиле не прекращаются акции с участием семей заложников, требующих заключения немедленной сделки. В субботу Эйнав Ценгаукер, мать заложника Матана Ценгаукера, выступая у здании "Кирии", заявила: "Я обращаюсь к народу Израиля: Нетаниягу может подписать сегодня соглашение, которое вернет домой 10 живых похищенных и 18 тел. Если Нетаниягу подпишет соглашение, то сможет в первый же день возобновить переговоры о возвращении всех остальных похищенных в обмен на прекращение войны".

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас в плену остаются 20 заложников, "но, скорее всего, их не 20, потому что некоторых из них уже нет в живых".

Координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш прокомментировал заявление президента США, подчеркнув, что никакой новой информации о судьбе заложников нет.

Он обратился к семьям заложников, сказав, что "согласно информации, имеющейся у Израиля, в полученных близкими похищенных данных нет изменений: 20 из заложников живы, жизнь двоих в серьезной опасности, 28 считаются погибшими".