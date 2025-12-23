Ликвидации террористов продолжаются: опубликованы имена уничтоженных боевиков "Хизбаллы"

ЦАХАЛ продолжает точечные ликвидации на юге Ливана: ликвидированы трое террористов "Хизбаллы", среди них – боевик, который параллельно служил в разведывательном подразделении армии Ливана, и боевик, занимавшийся системой ПВО "Хизбаллы" в районе Сайды (Сидона).

Трое террористов были ликвидированы в понедельник, 22 декабря. ЦАХАЛ опубликовал их имена: Хасан Хамдан, Али Абдалла и Мустафа Мухаммад Булат. В сообщении подчеркивается, что уничтоженные боевики действовали для продвижения террористических планов против сил ЦАХАЛа и занимались попытками восстановления военной инфраструктуры в районе Сайды на юге Ливана.

ЦАХАЛ подчеркивает, что действует против террористов организации "Хизбалла", которые пытаются восстанавливать террористическую инфраструктуру, что является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.