Эяль Замир побеседовал с родителями Рана Гвили

Начальник генштаба Эяль Замир остановил свой автомобиль возле базы "Кирия" и побеседовал с родителями Рана Гвили, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Замир подчеркнул приверженность ЦАХАЛа возвращению останков Гвили домой и отметил, что "это миссия, которая не дает покоя всем бойцам ЦАХАЛа".

Он также добавил, что "ЦАХАЛ и Южное командование постоянно действуют, чтобы поскорее вернуть его домой".