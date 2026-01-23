x
23 января 2026
Израиль

Эяль Замир побеседовал с родителями Рана Гвили

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 января 2026 г., 16:31 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 16:59
Эяль Замир побеседовал с родителями Рана Гвили
Miriam Alster/FLASH90

Начальник генштаба Эяль Замир остановил свой автомобиль возле базы "Кирия" и побеседовал с родителями Рана Гвили, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Замир подчеркнул приверженность ЦАХАЛа возвращению останков Гвили домой и отметил, что "это миссия, которая не дает покоя всем бойцам ЦАХАЛа".

Он также добавил, что "ЦАХАЛ и Южное командование постоянно действуют, чтобы поскорее вернуть его домой".

