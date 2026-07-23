Аскель: "Депутатов обязали фиксировать их голосование за госконтролера"

Бывшая заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель представила в Высший суд справедливости (БАГАЦ) декларацию о нарушениях в ходе голосования на должность государственного контролера.

По утверждению Аскель, депутаты фракции "Тиква Хадаша" были обязаны зафиксировать свое голосование в поддержку адвоката Михаэля Рабело и направить видеозапись премьер-министру Биньямину Нетаниягу "в качестве свидетельства поддержки кандидата коалиции".

По словам Аскель, которая была предупреждена об ответственности за подачу ложной декларации, у фракции "Тиква Хадаша – Ямин Мамлахти" не было самостоятельной позиции по вопросу о кандидатуре нового государственного контролера, фракция не проводила обсуждения для формирования самостоятельной позиции.

Напомним, что Шарен Аскель подала в отставку с поста заместителя министра иностранных дел после утверждения закона о временном прекращении задержания ультраортодоксов-дезертиров. После этого она потребовала предоставить ей возможность получить статус фракции одного депутата, что позволило бы ей получить финансирование перед предвыборной кампанией. Руководство "Тиква Хадаша" отказало ей, после чего Аскель подала петицию в БАГАЦ.