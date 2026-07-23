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Израиль

Житель центра Израиля обвинен в изнасилованиях своих детей

Сексуальное насилие
Прокуратура
время публикации: 23 июля 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 14:06
Житель центра Израиля обвинен в изнасилованиях своих детей
Flash90

В окружном суде в Лоде было предъявлено обвинительное заключение против жителя центра Израиля, совершившего сексуальные преступления против своих двух несовершеннолетних детей.

В обвинительном заключении говорится, что в период с 2019 по 2024 год, когда обвиняемый проживал вместе со своей семьей, он совершил два изнасилования и другие акты сексуального характера в отношении своей дочери, которой было около 12 лет. Он также совершил акты сексуального характера в отношении своего сына, которому было около 11 лет - один из инцидентов произошел после изнасилования дочери.

В обвинительном заключении также говорится, что обвиняемый применял насилие по отношению к детям. Во время одного из инцидентов он сломал мобильный телефон своей дочери.

Имена обвиняемого и потерпевших запрещены к публикации.

Израиль
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