Житель центра Израиля обвинен в изнасилованиях своих детей

В окружном суде в Лоде было предъявлено обвинительное заключение против жителя центра Израиля, совершившего сексуальные преступления против своих двух несовершеннолетних детей.

В обвинительном заключении говорится, что в период с 2019 по 2024 год, когда обвиняемый проживал вместе со своей семьей, он совершил два изнасилования и другие акты сексуального характера в отношении своей дочери, которой было около 12 лет. Он также совершил акты сексуального характера в отношении своего сына, которому было около 11 лет - один из инцидентов произошел после изнасилования дочери.

В обвинительном заключении также говорится, что обвиняемый применял насилие по отношению к детям. Во время одного из инцидентов он сломал мобильный телефон своей дочери.

Имена обвиняемого и потерпевших запрещены к публикации.