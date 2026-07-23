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Израиль

По всей видимости, Нетаниягу не полетит в США на похороны Линдси Грэма

время публикации: 23 июля 2026 г., 19:08 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 19:20
По всей видимости, Нетаниягу не полетит в США на похороны Линдси Грэма
AP Photo/Stephanie Scarbrough, Pool

На фоне растущей напряженности в регионе глава правительства Биньямин Нетаниягу проведет в пятницу совещание по вопросам безопасности.

По данным информированных израильских источников, ожидающаяся на следующей неделе поездка премьер-министра в США под вопросом, приостановлена подготовка правительственного самолета "Кнаф Цион" к вылету.

Таким образом, Биньямин Нетаниягу, по всей видимости, не примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, которая состоится во вторник в Вашингтоне.

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