По всей видимости, Нетаниягу не полетит в США на похороны Линдси Грэма

На фоне растущей напряженности в регионе глава правительства Биньямин Нетаниягу проведет в пятницу совещание по вопросам безопасности.

По данным информированных израильских источников, ожидающаяся на следующей неделе поездка премьер-министра в США под вопросом, приостановлена подготовка правительственного самолета "Кнаф Цион" к вылету.

Таким образом, Биньямин Нетаниягу, по всей видимости, не примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, которая состоится во вторник в Вашингтоне.