ЦАХАЛ нанес удар по центральному штабу КСИР в сердце Тегерана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об успешном осуществлении серии атак в центре Тегерана. Одной из целей стал центральный штаб сил внутренней безопасности Корпуса стражей исламской революции, располагавшийся в центре жилого квартала. Операция проводилась при поддержке военной разведки (АМАН).

В сообщении армейской пресс-службы указывается, что штаб использовался для координации региональных подразделений, отвечающих среди прочего за охрану порядка и внутреннюю безопасность, а также для руководства деятельностью подразделения "Басидж".

Перед нанесением удара были приняты меры по минимизации потерь среди мирного населения.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что атака является частью продолжающейся операции по поражению ключевых структур иранского режима.