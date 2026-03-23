x
23 марта 2026
|
последняя новость: 18:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по центральному штабу КСИР в сердце Тегерана

Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 23 марта 2026 г., 18:53 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 18:53
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об успешном осуществлении серии атак в центре Тегерана. Одной из целей стал центральный штаб сил внутренней безопасности Корпуса стражей исламской революции, располагавшийся в центре жилого квартала. Операция проводилась при поддержке военной разведки (АМАН).

В сообщении армейской пресс-службы указывается, что штаб использовался для координации региональных подразделений, отвечающих среди прочего за охрану порядка и внутреннюю безопасность, а также для руководства деятельностью подразделения "Басидж".

Перед нанесением удара были приняты меры по минимизации потерь среди мирного населения.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что атака является частью продолжающейся операции по поражению ключевых структур иранского режима.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2026

24-й день войны "Рычание льва": удары по целям в Иране и Ливане, КСИР продолжает атаки