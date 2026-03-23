Служба тыла отменила рекомендацию для жителей севера "находиться рядом с бомбоубежищами"

После оценки ситуации Служба тыла отменила рекомендацию находиться рядом с бомбоубежищами, которая была дана ранее жителям населенных пунктов на "линии противостояния" и на севере Голанских высот.

Сообщается, что в этом районе можно вернуться к так называемой "рутине чрезвычайной ситуации".

При этом Служба тыла напоминает: при получении сигнала тревоги следует зайти в защищенное помещение и оставаться в нем до "отбоя тревоги".