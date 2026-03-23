23 марта 2026
23 марта 2026
последняя новость: 17:30
23 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Служба тыла отменила рекомендацию для жителей севера "находиться рядом с бомбоубежищами"

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 23 марта 2026 г., 16:23 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 16:23
Служба тыла отменила рекомендацию для жителей севера "находиться рядом с бомбоубежищами"
Chaim Goldberg/Flash90

После оценки ситуации Служба тыла отменила рекомендацию находиться рядом с бомбоубежищами, которая была дана ранее жителям населенных пунктов на "линии противостояния" и на севере Голанских высот.

Сообщается, что в этом районе можно вернуться к так называемой "рутине чрезвычайной ситуации".

При этом Служба тыла напоминает: при получении сигнала тревоги следует зайти в защищенное помещение и оставаться в нем до "отбоя тревоги".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2026

Служба тыла попросила жителей севера Израиля находиться рядом с бомбоубежищами
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2026

899-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии