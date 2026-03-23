Израильские источники: США и Иран могут провести переговоры в Исламабаде на этой неделе
время публикации: 23 марта 2026 г., 16:53 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 17:21
Журналист Барак Равид сообщил в эфире израильского телеканала "Кешет-12" о контактах по организации встречи переговорных групп США и Ирана в столице Пакистана.
Ссылаясь на высокопоставленный израильский источник, Барак Равид рассказал, что встреча, как ожидается, состоится в Исламабаде уже на этой неделе.
Ранее израильские СМИ сообщили, что в Иерусалиме было известно о проходящих переговорах между США и Ираном. Новостная служба "Кан" передала, что в качестве посредников на переговорах выступают также Турция и Пакистан.
