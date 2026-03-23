Гидеон Саар: 40 стран мира признали КСИР террористической организацией

Министр иностранных дел Гидеон Саар выступил в понедельник на заседании подкомитета Кнессета по внешней политике и разъяснительной работе, которое состоялось в министерстве иностранных дел. Он подчеркнул, что операция "Рычание льва" отмечена не только выдающимися военными достижениями, но и драматическими дипломатическими успехами.

"Минувший год борьбы с иранской агрессией стал переломным, – заявил глава МИД. – Иран утратил статус пугающей сверхдержавы, превратившись в государство, чьи военные и политические позиции существенно подорваны. Еще год назад режим находился в совершенно иной позиции, и тогда мир воспринимал это как исключительно израильскую проблему. Сегодня ситуация изменилась".

"40 стран признали КСИР террористической организацией – это прямой результат наших усилий, – подчеркнул Саар. – КСИР – это и есть иранский режим, это одно и то же. В ближайшие дни к этому списку присоединятся новые страны, и это колоссальный дипломатический успех. Во всем регионе и во всем мире осознают опасность. У нас есть союзники, которые будут стоять плечом к плечу с нами, чтобы не позволить этому режиму угрожать нам и другим странам".

"В рамках информационной войны, мы показываем реальную цену агрессии режима аятолл: обстрелы стран региона и их значение, угрозы странам Персидского залива, Азербайджану, Кипру. Отсутствие тормозов у нынешнего режима очевидно как никогда и понятно всем. Учитывая, что он действует так, не имея ядерного оружия, представьте, что произошло бы, будь у него "ядерный зонтик". Как бы он вел себя тогда? Это понимание способствует и, я убежден, продолжит способствовать укреплению альянсов со странами региона", – продолжил министр иностранных дел.

"Обстрел американской базы на Диего-Гарсия в минувшие выходные доказывает две вещи: Дальность ракет позволяет им достигать всей Европы; заявления режима о радиусе действия их ракет были абсолютно лживыми. Во всем регионе, в Европе и во всем западном мире понимают: иранский режим представляет угрозу для всего региона и для всей западной цивилизации. Необходимо лишить его возможности получить ядерное оружие, предотвратить создание широкого арсенала ракет большой дальности и сокрушить "ось террора", которую он выстроил на Ближнем Востоке" – заключил Саар