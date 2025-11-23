x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 18:52
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Провалы 7 октября": генерал-майор Одед Басюк отстранен от резервистской службы

ЦАХАЛ
время публикации: 23 ноября 2025 г., 18:41 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 18:41
"Провалы 7 октября": генерал-майор Одед Басюк отстранен от резервистской службы
Yonatan Sindel/Flash90

Начальник Генштаба Эяль Замир объявил об отстранении от резервистской службы генерал-майора Одеда Басюка, бывшего главы оперативного управления Генштаба.

Об увольнении Одеда Басюка было объявлено в рамках принятия личных выводов в отношении высокопоставленных офицеров по итогам расследования провалов армии 7 октября.

Отметим, что 3 марта 2025 года Басюк подал прошение об увольнении из рядов армии и его прошение было принято.

Ранее СМИ сообщали, что начальник Генштаба пригласил к себе для беседы пятерых высокопоставленных офицеров перед тем, как будет опубликован отчет с персональными выводами, касающимися провалов армии 7 октября. Двое офицеров, бывший глава военной разведки Аарон Халеви и бывший командир подразделения 8200 Йоси Сариэль, на встречу не пришли, сославшись на "плотное расписание" и отсутствие свободного времени.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 ноября 2025

"Кан": за три дня до нападения глава военной разведки получил предупреждение, касавшееся Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 ноября 2025

Война и расследования: недоверие к власти. Итоги опроса Newsru.co.il
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Яир Лапид: "Я не стану участником обмана и замалчивания"