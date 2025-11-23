"Провалы 7 октября": генерал-майор Одед Басюк отстранен от резервистской службы

Начальник Генштаба Эяль Замир объявил об отстранении от резервистской службы генерал-майора Одеда Басюка, бывшего главы оперативного управления Генштаба.

Об увольнении Одеда Басюка было объявлено в рамках принятия личных выводов в отношении высокопоставленных офицеров по итогам расследования провалов армии 7 октября.

Отметим, что 3 марта 2025 года Басюк подал прошение об увольнении из рядов армии и его прошение было принято.

Ранее СМИ сообщали, что начальник Генштаба пригласил к себе для беседы пятерых высокопоставленных офицеров перед тем, как будет опубликован отчет с персональными выводами, касающимися провалов армии 7 октября. Двое офицеров, бывший глава военной разведки Аарон Халеви и бывший командир подразделения 8200 Йоси Сариэль, на встречу не пришли, сославшись на "плотное расписание" и отсутствие свободного времени.