Подано обвинение против подростка, подозреваемого в нападении в Самарии

Госпрокуратура Израиля подала в окружной суд Центрального округа по делам несовершеннолетних обвинительное заключение против подростка-израильтянина, который, по версии следствия, вместе с "десятками" других участников беспорядков участвовал в "погроме" в Самарии.

Согласно обвинительному заключению, несовершеннолетнему инкриминируется множество преступлений, совершенных группой "в целях террора": поджог, причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах, умышленное повреждение имущества, умышленное повреждение транспортных средств и другие правонарушения.

Судя по материалам следствия, 11 ноября 2025 года обвиняемый и десятки других участников акции прибыли к логистическому центру возле палестинской деревни Байт-Лид в Самарии. Они были с закрытыми лицами, вооружены камнями, дубинками и имели при себе горючие вещества. Воспользовавшись тем, что ворота логистического центра были открыты, они ворвались на территорию, попытались разбить камеру видеонаблюдения на входе, чтобы помешать фиксации своих действий, а затем начали громить здания и машины: били стекла, поджигали грузовики и автомобили палестинских работников, припаркованные рядом с топливным баком и электрощитами. Огонь повредил здание логистического центра, сгорели две камеры наблюдения на площадке. Работники, находившиеся внутри, забаррикадировали двери и таким образом помешали захвату помещения.

По данным обвинения, на этом "погром" не закончился: группа, "словно озверевшая толпа", направилась еще к двум точкам, где продолжила поджоги грузовиков, машин и строений, повредила водяной резервуар, забрасывала камнями людей и здания. Затем участники нападения били палестинских жителей дубинками и бросали в них камни. Несколько человек получили тяжелые травмы. После нападений обвиняемый и другие участники скрылись.

Позже военнослужащие ЦАХАЛа заметили трех подростков, и после преследования задержали их для передачи представителям полиции. Но другие участники нападения атаковали израильских военнослужащих, и двум задержанным удалось скрыться.

Обвиняемый также пытался сбежать, но его остановили военные.

Прокуратура Центрального округа просит суд оставить обвиняемого под стражей до конца судебного процесса.