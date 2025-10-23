x
23 октября 2025
Израиль

Выборы в "Ликуде" состоятся 25 ноября: конкурентов у Нетаниягу нет

Ликуд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 23 октября 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 19:43
Выборы в "Ликуде" состоятся 25 ноября: конкурентов у Нетаниягу нет
Gili Yaari/FLASH90 (архив)

Центральный комитет партии "Ликуд" единогласно утвердил дату внутрипартийных выборов председателя партии и состава конференции, избирающей членов ЦК партии. Внутрипартийные выборы состоятся во вторник, 25 ноября 2025 года, сообщает 14 канал ИТВ.

Помимо председателя партии и избирательной комиссии, пройдут выборы в советы и отделения "Ликуда" по всей стране.

Решение о назначении даты выборов было принято на заседании Центра "Ликуда" под председательством министра Хаима Каца. Кац поздравил главу правительства и действующего лидера партии Биньямина Нетаниягу и пожелал ему успеха на выборах. "Это настоящий праздник внутренней демократии движения", – подчеркнул Кац.

На настоящий момент, Биньямин Нетаниягу остается единственным кандидатом на пост председателя партии.

Израиль
